Kassenzettel Hassbotschaften per Essenslieferdienst an Moscheen geschickt

Man sei mit „anderen Polizeidienststellen in NRW im Austausch“ über die Taten, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ob es sich in den sich ähnelnden Fällen in anderen Städten um einen oder mehrere Urheber handelt, sei bisher unklar. Möglicherweise seien auch Trittbrettfahrer am Werk.