Köln Hauptbahnhof für Fern- und Regionalzüge wieder befahrbar

Der verkehrsreichste Bahnhof in Nordrhein-Westfalen war am Sonntagnachmittag um 17 Uhr für Fern- und Regionalzüge gesperrt worden. Grund waren Arbeiten für ein neues elektronisches Stellwerk, das bis Ende 2025 in Betrieb gehen soll. Unter anderem wurden neue Signalmasten aufgestellt, Weichen umgebaut und Kabel verlegt, um den Bahnhof für den zunehmenden Zugverkehr fit zu machen.