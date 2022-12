Verkehr : Hauptreisetag vor Weihnachten: Keine Probleme an Flughäfen

Eine Passagiermaschine startet von einem Flughafen. Foto: Julia Cebella/dpa/Symbolbild

Düsseldorf/Köln Am ersten Tag der Weihnachtsferien hat es an den großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen etwas mehr Andrang als sonst gegeben, größere Schlangen an den Schaltern blieben am Freitagmorgen aber zunächst aus.



Bei Check-In und Sicherheitskontrollen laufe alles geordnet und ruhig, hieß es vom Flughafen Düsseldorf. Ein Sprecher des Flughafens Köln/Bonn sprach von einem „normalen Flughafenbetrieb“.

Das Fluggastaufkommen sei an Weihnachten natürlich ein bisschen höher als zum Beispiel im November, sagte er. Es sei aber nicht mit den Sommer- oder Herbstferien vergleichbar. Damals hatten sich in Köln und Düsseldorf teils mehrere Hundert Meter lange Schlangen vor den Sicherheitskontrollen gebildet.

Ein Sprecher des Düsseldorfer Flughafens teilte mit, der erste Ferientag sei mit rund 45.000 erwarteten Passagieren bei etwa 350 Flugbewegungen auch der verkehrsstärkste in der Weihnachtszeit. An den Sicherheitskontrollen müsse man am Freitagmorgen an zwei Flugsteigen zwischen 20 und 40 Minuten, an einem Flugsteig weniger als 20 Minuten waren.

