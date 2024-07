Haus der Geschichte „Zeitenwende“-Rede von Olaf Scholz kommt in Bonner Museum

Die Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 ist als „Zeitenwende“-Rede bekanntgeworden. Das Manuskript hat der Regierungschef nun dem Haus der Geschichte übergeben, wie die Stiftung in Bonn mitteilte. Zu sehen sind die Textseiten - in dunklem Einband mit goldenem Bundesadler - aber erst Ende 2025 in der geplanten neuen Dauerausstellung, wie eine Sprecherin der Stiftung Haus der Geschichte sagte.