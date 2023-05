Polizei Hausdurchsuchungen nach Schießerei zwischen Clan und Rockern

Gut ein Jahr nach einer blutigen Auseinandersetzung zwischen Rockern und Clan-Angehörigen in Duisburg hat die Polizei die Wohnungen von fünf weiteren Verdächtigen durchsucht. Bei der Aktion am Donnerstag seien scharfe Waffen und Munition sichergestellt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Gegen die fünf Verdächtigen im Alter von 25 bis 53 Jahren werde wegen Landfriedensbruchs ermittelt. Sie werden dem Rock-Milieu zugerechnet. Festgenommen wurde keiner der fünf. Hausdurchsuchungen gab es in Duisburg, Düsseldorf, Köln und Willich im Kreis Viersen.