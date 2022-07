Rettungseinsatz : Hauseinsturz in Hemer: Tote Frau aus Trümmern geborgen

Hauseinsturz in Hemer: Tote Frau aus Trümmern geborgen

Hemer Durch eine Explosion stürzt im Sauerland ein komplettes Wohnhaus ein. Mehrere Menschen können gerettet werden. Doch es gibt auch traurige Nachrichten.

Nach dem Hauseinsturz im sauerländischen Hemer in Folge einer Explosion ist am Samstagmorgen eine tote Frau unter den Trümmern gefunden worden. Gegen 8.50 Uhr hätten die Rettungskräfte eine weibliche Person ausfindig machen können, die nur noch leblos aus den Trümmern habe geborgen werden können, teilte die Polizei am Morgen mit. Die Identität der Frau stehe derzeit noch nicht zweifelsfrei fest.