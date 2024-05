Handball Heiner Brand wird Markenbotschafter beim VfL Gummersbach

Sein hohes Ansehen in der Öffentlichkeit soll laut Christoph Schindler dazu beitragen, „Fans und Partner noch enger an den Verein zu binden“. „Darüber hinaus wollen wir zukünftig auch über die regionalen Grenzen hinaus noch mehr an Popularität gewinnen. Auch dabei wird uns seine Strahlkraft und Popularität helfen“, sagte der Geschäftsführer.