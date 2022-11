Musiker : Heino geht mit 83 wieder auf Tournee

Der Sänger Heino steht bei einem Auto-Konzert auf der Bühne. Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild

Düsseldorf Volksmusiker Heino (83) geht in wenigen Tagen wieder auf Tournee. Nach seinem Ausflug in Rockmusikgefilde verschreibt sich der gebürtige Düsseldorfer ab November der sakralen Musik, mit der er in der Vorweihnachtszeit in Gotteshäusern auftreten wird.



„Die Himmel rühmen“ lautet der Titel der Tournee, wie Heinos Management am Montag mitteilte. Heinos Bariton werde zu Stücken von Mozart, Schubert, Beethoven und Brahms ertönen. An der Orgel werde er dabei von Franz Lambert begleitet.

Vom 11. November bis zum 10. Dezember sind 16 Konzerte in Kirchen in Österreich und Deutschland geplant. Drei Tage später, am 13. Dezember, wird Heino 84 Jahre alt.

© dpa-infocom, dpa:221031-99-332119/2

(dpa)