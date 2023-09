Landgericht Hamburg Heino verbucht Erfolg im Streit um Gagen: „Sehr erfreulich“

Heino habe die nicht bezahlten Gagen in dem Verfahren auf rund 95.800 Euro beziffert, sich also nicht ganz durchsetzen können, so der Gerichtssprecher. Der Ex-Manager wiederum hatte in einer Widerklage geltend gemacht, dass Heino ihm noch Provisionen für Auftritte schulde. Die Widerklage wurde jedoch abgewiesen.