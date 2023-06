Wetter Heißes Wochenende in NRW in Sicht: Bis zu 32 Grad erwartet

Am Freitag kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vereinzelt noch zu Schauern und kurzen Gewittern kommen - abgesehen davon bleibt es aber niederschlagsfrei. Bei einer leichten Brise steigen die Temperaturen auf 27 bis 31 Grad und auf etwa 24 Grad in Hochlagen. Die Gewitter, die an Fronleichnam über das Land ziehen, sollen in der Nacht zum Freitag wieder abklingen.