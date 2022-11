Chemie : Henkel profitiert von Preiserhöhungen

Düsseldorf Der Düsseldorfer Markenartikelhersteller spürt die Konsumflaute. Die Nachfrage nach Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Kosmetik sinkt. Doch wird das durch die Preiserhöhungen bisher wettgemacht.

Der Konsumgüterkonzern Henkel (Persil, Fa, Pritt) hat zuletzt weniger Waschmittel und Kosmetik verkauft, durch Preiserhöhungen seinen Umsatz aber dennoch deutlich gesteigert. Insgesamt wuchs der Konzernumsatz zwischen Juli und September um 17,3 Prozent auf knapp sechs Milliarden Euro, wie Henkel am Dienstag mitteilte. Organisch, also bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte, lag das Wachstum im 3. Quartal bei 11,3 Prozent.

Zweistellige Preiserhöhungen in allen Unternehmensbereichen verhinderten allerdings, dass sich die Volumenrückgänge auch in der Bilanz widerspiegelten. Henkel sei in der Lage gewesen die gestiegenen Materialkosten an die Händler und die Industrie weiterzugeben. Dabei habe das Unternehmen keine Marktanteile verloren, sagte Knobel.