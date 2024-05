Lebensmittel Hersteller ruft bei Lidl verkauftes Sandwichbrot zurück

Ein niederländischer Hersteller ruft Sandwichbrot zurück, das Kunden bei Lidl in Nordrhein-Westfalen kaufen konnten. Betroffen seien die Produkte „Grafschafter Weizen Sandwich American Style, 750g“ und „Grafschafter Vollkorn Sandwich American Style, 750g“ mit allen Mindesthaltbarkeitsdaten bis einschließlich 21. Mai 2024, hieß es am Mittwoch auf dem Portal Lebensmittelwarnung.de. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in den betroffenen Produkten „Fremdkörper aus Kunststoff“ enthalten seien. „Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und die betroffenen Produkte keinesfalls konsumieren.“