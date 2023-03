Bundesliga : Hertha startet mit Lukebakio, Bayer wieder mit Wirtz

Leverkusen Dodi Lukebakio ist bei Hertha BSC nach einer dreiwöchigen Denkpause zurück in der Startelf. Der belgische Stürmer, mit neun Toren bester Hertha-Schütze in dieser Saison, beginnt nach zuletzt vier Einwechslungen im Spiel bei Bayer Leverkusen wieder.

Bei Bayer nahm Trainer Xabi Alonso drei Änderungen gegenüber dem 1:1 in Freiburg vor. Neben Nationalspieler Florian Wirtz, der nach ausgestandenem Kreuzbandriss vor dem Spiel am vergangenen Sonntag ein strammes Programm hatte, rücken auch die zuletzt gesperrten Jonathan Tah und Piero Hincapié zurück in die Startelf.