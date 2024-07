Wetter Hitze in NRW - Gegen Mittag fast 32 Grad im Westen

Die Temperaturen in NRW sind am Samstag in NRW am Mittag auf fast 32 Grad gestiegen. In Schleiden in der Eifel wurden 31,6 Grad und in Tönisvorst am Niederrhein 31,5 Grad erreicht, wie David Bötzel vom Deutschen Wetterdienst in Essen am Samstag auf Anfrage sagte.