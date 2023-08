EM Hockey-Damen im Halbfinale: „Wir brauchen eine Sternstunde“

Großen Anteil am Sieg hatte Kapitänin Nike Lorenz mit fast zwei identischen Gewaltschüssen ins obere Eck nach jeweils einer Strafecke. „Ich kam heute nicht so gut ins Spiel, da habe ich dann beim Schuss meine Unzufriedenheit mitfliegen lassen“, sagte die Doppel-Torschützin. Auf das Halbfinale freut sich die 26-Jährige total. „Es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl und ich bin richtig stolz auf uns, was wir bis jetzt abgerissen haben. Aber jetzt geht es erst richtig los“, sagte die Mittelfeldspielerin.