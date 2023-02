Bundesliga : Hoffenheim bei Matarazzos Debüt lange wie ein Absteiger

Sinsheim Die TSG 1899 Hoffenheim stürzt noch tiefer in den Abstiegskampf. Der neue Trainer steht dem Desaster auf dem Platz gegen Leverkusen erst mal hilflos gegenüber.

Pellegrino Matarazzo hat bei der TSG 1899 Hoffenheim ein ganz bitteres Debüt als Chefcoach erlebt und die Serie der Kraichgauer in der Fußball-Bundesliga von nun zehn sieglosen Begegnungen nicht beenden können. Beim 1:3 (0:1) gegen Bayer Leverkusen am Samstag in Sinsheim spielte die TSG lange wie ein Absteiger. In der Tabelle ist der einstige Europacup-Aspirant weiter 14. punktgleich mit dem VfL Bochum. Vier Monate nach seinem Aus beim VfB Stuttgart hat Matarazzo in Hoffenheim nun eine ganz schwierige Aufgabe vor sich.