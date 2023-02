Bundesliga : Hoffenheim und Bochum wechseln durch: Kramaric auf der Bank

Hoffenheims Andrej Kramaric (am Boden) in Aktion gegen Leipzigs Konrad Laimer und Timo Werner (r). Foto: Jan Woitas/dpa/Archivbild

Bochum Ohne Stürmer Andrej Kramaric in der Startelf tritt Krisenteam TSG 1899 Hoffenheim beim VfL Bochum an. Der WM-Dritte aus Kroatien sitzt am Samstag zunächst auf der Bank.



Der zuletzt immer mehr unter Druck geratene Hoffenheimer Trainer André Breitenreiter nimmt bei seiner Mannschaft im Vergleich zur 1:3-Niederlage im DFB-Pokal bei RB Leipzig insgesamt vier Änderungen vor. Der 17 Jahre alte Tom Bischof, Dennis Geiger und die Winter-Neuzuänge Thomas Delaney sowie Kasper Dolberg rücken in die Anfangsformation. Hoffenheim hat zuletzt neun Pflichtspiele in Serie nicht gewonnen.

Bochums Trainer Thomas Letsch verändert seine erste Elf nach dem 2:5 in der Fußball-Bundesliga beim FSV Mainz 05 ebenfalls auf vier Positionen. Innenverteidiger Erhan Masovic sowie die Offensivspieler Takuma Asano, Philipp Förster und Christopher Antwi-Adjei sind neu dabei.

© dpa-infocom, dpa:230204-99-473469/2

(dpa)