Gesundheit : Hohe Spendebereitschaft: DRK hat genügend Blutkonserven

Ratingen Blutkonserven sind für einige Patienten im Krankenhaus lebenswichtig. Doch zu Jahresbeginn gab es einen dramatischen Engpass. Jetzt gibt das Rote Kreuz vorsichtig Entwarnung - aber nur für den Moment.

Der kritische Mangel an Blutkonserven für die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist erst einmal behoben. „Wir haben nach unseren Alarmrufen in den vergangenen Wochen eine sehr hohe Spendebereitschaft gesehen“, sagte Stephan David Küpper vom DRK-Blutspendedienst West in Ratingen der Deutschen Presse-Agentur. „Dadurch können wir die Kliniken zum Glück wieder ohne Einschränkungen beliefern.“ Um die Krankenhaus-Patienten langfristig zuverlässig mit Blutkonserven versorgen zu können, komme es aber darauf an, dass mehr Menschen regelmäßig zur Blutspende kämen.