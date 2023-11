DFB-Urteil Hohe Strafe für Münster wegen Pyrotechnik im Pokal

Münster · Drittligist Preußen Münster ist vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) zu einer Geldstrafe in Höhe von 106 950 Euro verurteilt worden. Das teilte der DFB am Donnerstag mit. Fans der Preußen hatten am 26. September vor dem DFB-Pokalspiel gegen Bayern München (0:4) Pyrotechnik in erheblichem Umfang gezündet.

16.11.2023 , 16:39 Uhr

Preußen-Fans brennen im Pokalspiel gegen den FC Bayern Pyrotechnik ab. Foto: Friso Gentsch/dpa





Der DFB sprach am Donnerstag von mindestens 15 Feuerwerksbatterien und mindestens 20 weiteren pyrotechnischen Gegenständen. Das Bundesliga-Gründungsmitglied kann von der Geldstrafe gut 35 000 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Die Preußen stimmten dem Urteil zu, das damit rechtskräftig ist. © dpa-infocom, dpa:231116-99-972455/2

(dpa)