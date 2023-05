Hollywood in NRW Hollywood in NRW: Komparsen für Anne-Hathaway-Film gesucht

Für einen Kinofilm mit Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway („Der Teufel trägt Prada“) werden etwa 1000 Komparsen in Nordrhein-Westfalen gesucht. Von Ende Mai bis Ende Juli finden die Dreharbeiten für die deutsch-amerikanische Produktion „Mother Mary“ an 40 Drehtagen komplett in Nordrhein-Westfalen statt, wie die Agentur Eick & Weber („Tribute von Panem“) der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das Psychodrama mit Mysteryelementen erzählt die Geschichte des fiktiven Popstars Mother Mary, der für spektakuläre Bühnenshows und eine treu ergebene Fanschar bekannt ist. Jeder Auftritt muss perfekt inszeniert sein - doch bei einem Konzert kommt es zu einem folgenschweren Zwischenfall, der das Leben der Pop-Ikone verändert.