Euskirchen : Holzwurm frisst sich durch Museum: Häuser vor Sanierung

Mechernich Er bohrt und bohrt: Der Holzwurm kann Möbel, aber auch ganze Gebäude befallen. Im LVR-Freilichtmuseum Kommern ist der Schädling in tragenden Teilen historischer Fachwerkhäuser zugange. Nun soll ihm der Garaus gemacht werden.

Im LVR-Freilichtmuseum Kommern im Kreis Euskirchen ist der Holzwurm am Werke - und zwar im großen Stil: Sieben historische Gebäude sind derart stark befallen, dass sie saniert werden müssen. „Die Statik ist zwar noch nicht in Gefahr, aber es sind auch tragende Teile betroffen, so dass wir handeln müssen“, sagte Museumsdirektor Carsten Vorwig der Deutschen Presse-Agentur.