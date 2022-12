Moderator : Horst Lichter ist „regelrecht verrückt“ nach Autos

Augsburg- In der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ steht Moderator Horst Lichter Verkäufern zur Seite, im echten Leben ist er selbst leidenschaftlicher Sammler. Seine größte Passion: Fahrzeuge. „Für mich ist die Garage einfach ein Wohlfühlplatz.

An Motorrädern und Autos herumzuschrauben, sie zu putzen und an ihnen zu basteln, ist für mich Seelen-Yoga“, sagte der als Fernsehkoch berühmt gewordene Lichter im Interview mit der „Augsburger Allgemeinen“ (Mittwochausgabe). „Wenn ich einen Kaffee dahabe und ein bisschen Musik im Hintergrund, dann kann man mich morgens in die Garage stecken und ich komme nachts erst wieder raus, wenn ich vor Müdigkeit kaum mehr gucken kann.“