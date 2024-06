Unfälle Hubschrauber bleibt auf Autobahn liegen

Ein defekter Rettungshubschrauber ist am Mittwoch auf der Autobahn A2 bei Castrop-Rauxel liegengeblieben und hat für eine stundenlange Sperrung gesorgt. Der Hubschrauber war laut Polizei nach einem Verkehrsunfall am späten Nachmittag auf der Autobahn gelandet. Ein technischer Defekt verhinderte den Abflug. Spezialisierte Techniker reparierten den Helikopter, am Abend konnte er wieder abheben, die Absperrung wurde kurz nach 20.00 Uhr aufgehoben.