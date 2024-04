Feuerwehreinsatz Eichhörnchen aus Dunstabzugshaube befreit

Die Feuerwehr hat zwei Eichhörnchen aus dem Bereich einer Dunstabzugshaube in einer Wohnung in Hünxe im Ruhrgebiet befreit. Zuvor hatten die Bewohner Geräusche in der Küche bemerkt und bereits vermutet, dass sich ein Tier in der Abzugshaube befindet, wie die Freiwillige Feuerwehr Hünxe am Donnerstag mitteilte. Die per Notruf 110 alarmierte Feuerwehr demontierte die Abzugshaube und holte ein mit Speiseölresten beschmiertes Eichhörnchen heraus. Aus dem Rohr dahinter wurde ein weiteres Eichhörnchen befreit. Das mit Öl beschmutzte Tier wurde einem Tierarzt zur Reinigung übergeben und dann freigelassen. Das andere Eichhörnchen verschwand an Ort und Stelle in die Freiheit.