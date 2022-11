Bundesliga : Hummels gefrustet: „Was für eine miese Woche“

Dortmunds Mats Hummels nach dem Spiel. Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild

Dortmund Mats Hummels hat seinem Frust über die Enttäuschungen der vergangenen Tage Ausdruck verliehen. „Mein 400. Bundesligaspiel war leider ein (sehr) schlechtes. Was für eine miese Woche“, schrieb der 33 Jahre alte Abwehrspieler von Borussia Dortmund am Samstag in den sozialen Netzwerken.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Vorabend hatte Hummels sich mit dem BVB mit einer 2:4-Pleite bei Borussia Mönchengladbach in die WM-Pause verabschiedet. Es war die zweite Auswärtsniederlage der Dortmunder nacheinander. Zudem war am Donnerstag die Hoffnung von Hummels auf die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar geplatzt. Bundestrainer Hansi Flick nominierte den Routinier nicht für den 26-köpfigen Turnier-Kader.

© dpa-infocom, dpa:221112-99-490678/2

(dpa)