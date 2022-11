Nationalmannschaft : Hummels hofft auf WM: „Haue alles in die Waagschale“

Wolfsburg Mats Hummels hofft weiter auf einen Platz im Kader der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar und würde sich selbst mit der Reservistenrolle begnügen. „Das habe ich schon ganz klar kommuniziert, dass ich jede Rolle so gut es geht ausfülle, die man mir gibt.

Wenn ich dabei bin, haue ich alles in die Waagschale“, sagte der 33 Jahre alte Dortmunder Abwehrchef am Dienstagabend im Anschluss an das 0:2 seines Teams in Wolfsburg bei Sky.