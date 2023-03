Tarifkonflikt Hunderte Flugausfälle wegen Streiks an größten NRW-Airports

„Wir haben eine gute Beteiligung, die Stimmung ist entschlossen“, sagte der Verdi-Sprecher am Freitag. Am Flughafen Köln/Bonn habe der Warnstreik bereits am Donnerstagabend um 22.00 Uhr begonnen, in Düsseldorf legten die Beschäftigten ihre Arbeit dann in der Nacht um 3.00 Uhr nieder. Laut der Gewerkschaft sind allein in Düsseldorf rund 500 Beschäftigte im Ausstand. „Aufgrund der Warnstreiks gibt es heute keinen regulären Passagierflugverkehr am Flughafen Köln/Bonn“, teilte der dortige Airport mit. Der Warnstreik werde bis Mitternacht und in Teilbereichen sogar bis Samstagmorgen um 7.00 Uhr dauern.