Ermittlungen : Hunderte Polizisten im Einsatz gegen Schleuserbanden

Osnabrück Hunderte Polizeibeamte sind am Dienstagmorgen gegen Schleuserbanden vorgegangen. Es gab zahlreiche Durchsuchungen und Festnahmen in mehreren Bundesländern, wie die Polizei Osnabrück am Dienstag mitteilte.



Polizisten und Polizistinnen der Bundespolizei sowie der Polizei Osnabrück seien insbesondere in der Region um Osnabrück und Lotte im Einsatz. Darüber hinaus sind die Beamten auch in und um Bremen und Stuttgart im Einsatz.

Die Aktion wird den Angaben nach von den europäischen Behörden Europol und Eurojust geleitet. Auch in Großbritannien, Belgien, Frankreich und den Niederlanden waren demnach Polizisten an dem Großeinsatz beteiligt. Weitere Angaben zu der Aktion waren am Dienstagmorgen zunächst nicht bekannt.

