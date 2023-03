Landgericht : Hundertfacher Missbrauch: Sexualstraftäter erneut verurteilt

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Bochum Im Fall eines jahrelang verschwundenen und sexuell missbrauchten Jungen in Recklinghausen ist ein zweites Urteil ergangen. Erneut wurde der Angeklagte zu einer Sicherungsverwahrung verurteilt.

Das Bochumer Landgericht hat gegen einen 47-jährigen Sexualstraftäter aus Recklinghausen am Freitag erneut die Sicherungsverwahrung angeordnet. Eine darüber hinaus verhängte Haftstrafe von neun Jahren war schon zuvor rechtskräftig geworden. In der Wohnung des Angeklagten war 2020 ein damals schon seit Jahren verschwundener Junge entdeckt worden. Laut Urteil hatte der Mann das Kind in Hunderten Fällen sexuell missbraucht.