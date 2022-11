Verkehr : ICE fängt Feuer: Bahnhof am Flughafen Köln/Bonn gesperrt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Köln Der Bahnhof am Flughafen Köln/Bonn ist am Donnerstagabend wegen eines Feuers gesperrt worden. Nach Angaben der Feuerwehr Köln brannte ein Schaltschrank in einem ICE. Der Rauch habe sich sehr schnell ausgebreitet.



„Der Zug wurde rechtzeitig geräumt“, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Eine Person habe eine leichte Rauchvergiftung erlitten - unklar war zunächst, ob es sich dabei um einen Reisenden handelte.

Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben gegen 19 Uhr alarmiert. „Die Aufhebung der Sperrung ist noch nicht absehbar“, sagte eine Bahnsprecherin in Berlin etwa drei Stunden später.

„Der Flugbetrieb ist in keiner Weise betroffen“, sagte ein Sprecher des Airports auf Anfrage. Der Bahnhof liegt in unmittelbarer Nähe des Flughafens. Nach Angaben der Feuerwehr Köln waren etwa 60 Kräfte im Einsatz, darunter auch die Flughafen-Feuerwehr und die Bundespolizei. Zuerst hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet.

(dpa)