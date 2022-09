Eingeschränkte Verbindungen aus NRW : ICE zwischen Bonn und Berlin fällt am Wochenende aus

Gestiegene Energiekosten : Deutsche Bahn kündigt für den Winter Fahrpreiserhöhung an Nicht nur unpünktlich, sondern auch teuer - an diesem Image der Deutschen Bahn dürfte sich in Zukunft nur wenig ändern. Bei der Vorstellung eines neuen ICE-Zuges kündigte das Unternehmen wieder höhere Fahrpreise an.