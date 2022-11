Konjunktur : Ifo-Schätzung: NRW-Wirtschaft schrumpft um 2,8 Prozent

Dresden Die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen ist im dritten Quartal laut einer Schätzung des Münchner Ifo-Instituts im Vergleich zum zweiten Quartal um 2,8 Prozent geschrumpft. Als Hauptgrund sieht Ifo-Forscher Robert Lehmann einen kräftigen Produktionsrückgang in energieintensiven Wirtschaftsbereichen wie etwa der Stahlindustrie infolge hoher Energiekosten.

Die Ifo-Forscher stellten in ihrer Mittwoch veröffentlichten Mitteilung fest, dass sich die Wirtschaft in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich entwickelt habe. So nehmen sie etwa für das dritte Quartal in Schleswig-Holstein ein Wachstum von 2,4 Prozent an. Deutlich überdurchschnittliches Wachstum gab es demnach auch in Rheinland-Pfalz mit 1,8 Prozent, Hamburg mit 1,6, Bremen mit 1,3, Berlin mit 1,2 und Hessen mit 1,1 Prozent. Deutlich unterdurchschnittlich entwickelte sich die Wirtschaft dagegen - neben NRW - in Mecklenburg-Vorpommern mit minus 1,4 Prozent sowie Sachsen-Anhalt (minus 0,9 Prozent) und Bayern (minus 0,8 Prozent).