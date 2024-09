Bei Bielefeld Illegale Fabrik: Zoll stellt 29 Millionen Zigaretten sicher

Zollfahnder haben im westfälischen Werther bei Bielefeld eine illegale Zigarettenfabrik ausgehoben. Dabei wurden in einer Lagerhalle fast 29,5 Millionen unversteuerte Zigaretten sichergestellt. Das teilten das Zollfahndungsamt Hannover und die Staatsanwaltschaft Bielefeld mit. Bei der Durchsuchung am Donnerstagabend entdeckten die Fahnder in der Halle Schlafplätze für 13 Arbeiter.