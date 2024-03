Streiks Im kommunalen Nahverkehr stehen die Zeichen auf Streik

Verdi-Nahverkehrsexperte Peter Büddicker warf der Arbeitgeberseite in der dritten Tarifrunde, die am Montag in Dortmund begann, mangelndes Entgegenkommen vor. Das Angebot biete keinen Spielraum für weitere Treffen. „Wir haben in den Verhandlungen versucht, den Arbeitgebern beim Thema Belastungstage eine Brücke aus pauschalen Entlastungstagen und individueller Entlastung zu bauen.“ Die Gespräche seien aber in der Nacht zum Dienstag beendet worden.