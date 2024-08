Wetter In der Nacht Starkregen in Teilen von NRW möglich

Am Sonntag müssen sich die Menschen in NRW zunächst noch auf Schauer und Regen einstellen, bevor die Niederschläge am Nachmittag von Westen her nachlassen. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 20 und 24 Grad. Zum Wochenbeginn beruhigt sich das Wetter. Der Deutsche Wetterdienst erwartet in der kommenden Woche überwiegend ruhiges und mildes Spätsommerwetter.