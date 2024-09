Kebab-Kontrollen In Wahrheit „Drehspieße“? NRW-Ministerium nimmt Döner ins Visier

Der Hintergrund: Die Türkei hat bei der Europäischen Union einen Antrag eingereicht, um den „Döner“ - so der offizielle Name - als „garantiert traditionelle Spezialität“ eintragen zu lassen. Dabei geht es unter anderem um die Herstellung. Ein echter Döner besteht dem türkischen Antrag zufolge aus geschichtetem Fleisch. In Deutschland besteht er oft aber auch aus Hackfleisch.