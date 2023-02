Wesel : Industrie kritisiert Einschränkungen bei Sand- und Kiesabbau

Wesel Die NRW-Sand- und Kiesindustrie hat angesichts des neuen Regionalplans für das Ruhrgebiet, der Einschränkungen beim Abbau vorsieht, eine „künstliche Verknappung und Verteuerung der wichtigsten Baurohstoffe Sand und Kies“ kritisiert.

„Unsere Unternehmen würden sich mehr Wertschätzung für ihren Beitrag zum Erhalt und Wohlstand des Industrielandes Nordrhein-Westfalen wünschen“, sagte der Geschäftsführer der Industrieinitiative „Zukunft Niederrhein“, Sascha Kruchen, am Freitag in Wesel.

Die überarbeitete Fassung des Regionalplanes wird an diesem Montag (6.2.) für zwei Monate öffentlich ausgelegt. Der Sand- und Kiesabbau am Niederrhein ist dabei der Hauptstreitpunkt. Kritiker fürchten, dass zunehmend „ihre Heimat weggebaggert“ werde und die gewonnenen Rohstoffe zu einem nicht unerheblichen Teil in Gewinnabsicht ins Ausland verkauft würden.