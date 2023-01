Leute : Influencerin Julia Beautx zieht wegen ihres Freundes um

Mainz Die Influencerin und Schauspielerin Julia Beautx zieht zuhause aus und wohnt dann mit ihrem Freund in Mainz. Bislang lebte der Youtube-Star in der Nähe von Dortmund. Sie habe „keine Lust mehr auf eine Fernbeziehung“ gehabt.

Nach zweieinhalb Jahren Beziehung sei die gemeinsame Wohnung jetzt der nächste Schritt, so Beautx. Bislang wohnte der Youtube-Star in der Nähe von Dortmund. Mit 18 habe sie aber schon einmal überlegt umziehen - damals war aber Berlin im Gespräch. „Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Sonst wäre ich in der Bubble vielleicht zu tief eingetaucht, und so konnte mich meine Familie immer wieder auf den Boden zurückholen.“