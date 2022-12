Verkehr : Initiative fordert vor Wüst-Besuch Lkw-Durchfahrtsverbot

Lüdenscheid Die Bürgerinitiative A45-Lüdenscheid hat vor einem Gespräch mit Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ein klares Konzept zu einem Durchfahrtsverbot für den Transit-Lkw-Verkehr gefordert. „Was wir nicht brauchen, ist eine Schauveranstaltung oder dass uns Bürgern da nur ein kleines Häppchen vorgeworfen wird“, sagte der Sprecher der Initiative, Heiko Schürfeld, der Deutschen Presse-Agentur kurz vor dem Treffen am Montag.

Seit einem Jahr ist die marode Autobahnbrücke Rahmende an der deutschlandweit wichtigen Nord-Süd-Achse bei Lüdenscheid voll gesperrt. Täglich donnern rund 20.000 zusätzliche Fahrzeuge, davon rund 6000 Lastwagen, durch Umleitungsstrecken in der Sauerlandstadt.

Anwohner und Unternehmen in der Region sind stark belastet durch Lärm, Abgase und Dauerstau, aber auch von Lieferproblemen, Umsatzeinbrüchen und der Abwanderung von Arbeitskräften schwer getroffen. Die Bürgerinitiative verlangt ein weiträumiges Umleitungskonzept für den Transitschwerlastverkehr, das die Stadt wie auch die angrenzenden Kommunen entlastet. Einige Anwohner haben sich Schürfeld zufolge an eine Anwaltskanzlei gewandt, die der Forderung in einem Schreiben an das Verkehrsministerium in Düsseldorf, an die Autobahn GmbH und Straßen.NRW Nachdruck verliehen habe.