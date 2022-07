Soziales : Integrationsexperten beklagen Chaos in Ausländerbehörden

Essen Integrationspolitiker und Verbandsfunktionäre berichten von „chaotischen Verhältnissen“ in Ausländerbehörden Nordrhein-Westfalens. Die Wartezeiten würden immer länger.

Der Landesintegrationsrat NRW erhält nach Angaben seines Vorsitzenden, Tayfun Keltek, immer mehr Hilferufe von Verzweifelten, die in den Ausländerämtern scheitern. Der Flüchtlingsrat NRW sieht ein strukturelles Problem in den Ämtern: häufig wechselnde Mitarbeiter, hoher Krankenstand, pandemiebedingte Abberufung von Mitarbeitern in die Gesundheitsbehörden und immer neue Aufgaben. Besonders groß seien diese Probleme in großen Städten wie Bochum, Essen, Gelsenkirchen und Köln.