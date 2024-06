Gefahr für Bienen Invasive Art: Asiatische Hornisse breitet sich weiter aus

Die von Imkern gefürchtete Asiatische Hornisse breitet sich in Nordrhein-Westfalen weiter stark aus. Nachdem es in den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 keine einzige bestätigte Sichtung gegeben habe, seien es diesmal von Januar bis Mai schon 109 gewesen, teilte das Landesamt für Natur auf dpa-Anfrage mit. Im kompletten Juni 2023 waren es den Angaben zufolge sechs bestätigte Sichtungen, im Juni 2024 bislang schon 16 (bis zum 20. Juni). Die Asiatische Hornisse ist eine invasive Art, vor circa 20 Jahren kam sie nach Europa und breitete von Südfrankreich aus schrittweise aus - dort war sie wohl in Importwaren gelandet. Vor knapp zwei Jahren wurde sie erstmals in NRW nachgewiesen.