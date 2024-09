Propaganda im Internet Islamist aus Bonn klagt gegen Abschiebung

Der Islamist Abdul Alim Hamza aus Bonn, der seit Anfang September in Abschiebehaft sitzt, geht juristisch gegen seine Ausweisung in die Republik Kosovo vor. Nach Angaben einer Sprecherin des Verwaltungsgerichts Köln ist am Dienstag ein Klage- und Eilverfahren in der Sache eingegangen. Derzeit sei nicht absehbar, wann darüber entschieden werde.