Salafismus Islamist Pierre Vogel betreibt Boxclub in Bergheim

Der Islamist Pierre Vogel betreibt seit gut einem Jahr einen Boxclub in Bergheim bei Köln. Das geht aus einem Bericht des NRW-Innenministeriums an den Landtag auf Antrag der SPD-Fraktion hervor. Vogel sei wahrscheinlich der prominenteste Vertreter und das Gesicht der salafistischen Szene in Deutschland, heißt es darin. Der 46-jährige Vogel lebte zeitweise in Bonn und war selbst Profiboxer sowie zuvor deutscher Jugendmeister im Mittelgewicht.