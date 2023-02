2. Bundesliga : Jahn Regensburg im rasanten Fall: „Nicht in Panik verfallen“

Regensburg Die Lage beim Jahn spitzt sich zu. Bielefelds Maskenmann Fabian Klos sorgt für die nächste Niederlage. Und jetzt geht's auch noch zum Krisengipfel nach Nürnberg.

Schon am Samstag stand nach der sechsten sieglosen Partie am Stück mit der Ausbeute von nur einem Punkt fest, dass sich die Oberpfälzer nach dem 19. Spieltag auf einem direkten Abstiegsplatz wiederfinden würden. „Wir haben uns zum wiederholten Male selber bestraft, weil wir es nicht konsequent zu Ende bringen“, stöhnte Trainer Mersad Selimbegovic. Er rügt seine Profis: „Du musst in dieser Liga wissen, dass es bis zum letzten Moment nur mit hundert Prozent geht.“

Das beherzigten die Bielefelder. Vor 8547 Zuschauern im Jahnstadion stach Routinier Klos nach seiner Einwechslung als Joker. Der 35 Jahre alte Angreifer schlug in der 85. Minute und in der Nachspielzeit zu. Mit 20 Punkten zog der Bundesliga-Absteiger in der Tabelle am Jahn (19) vorbei.