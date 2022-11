Fall aus dem Sauerland : Jahrelang eingesperrtes Kind: Jugendamt hatte Hinweise

Das Ortsschild in Attendorn.

Attendorn Im Sauerland soll ein Kind fast sein gesamtes Leben lang in einem Haus festgehalten worden sein. Hinweise darauf soll es schon vor zwei Jahren gegeben haben.

Im Fall des acht Jahre alten Mädchens, das fast sein gesamtes Leben lang in einem Haus im Sauerland festgehalten worden sein soll, hatte das Jugendamt bereits anonyme Hinweise erhalten. Vor zwei Jahren und vor einem Jahr seien zwei Hinweise eingegangen, sagte Fachbereichsleiter Michael Färber am Montag auf dpa-Anfrage. „Wir sind dem sofort nachgegangen, aber es gab keine stichhaltigen Hinweise oder konkreten Anhaltspunkte, dass sich das Mädchen dort aufhielt.“ Man habe daher keine rechtliche Möglichkeit gehabt, das Haus zu betreten - das sei auch die damalige Einschätzung der Polizei gewesen. Auch der WDR hatte über Hinweise an das Jugendamt berichtet.