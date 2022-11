Landtag : Jahrelang isoliertes Mädchen: Rolle des Jugendamts Thema

Attendorn Fast das ganze bisherige Leben soll ein heute achtjähriges Mädchen in einem Haus eingesperrt worden sein. Hätte das Jugendamt entschiedener handeln können? Damit befasst sich am Donnerstag der NRW-Landtag.

Der Fall des mutmaßlich über Jahre in einem Haus im sauerländischen Attendorn festgehaltenen Mädchens ist am Donnerstag wieder Thema im nordrhein-westfälischen Landtag. Neben den Ermittlungen gegen die Angehörigen dürften vor allem mögliche Versäumnisse des Jugendamts im Mittelpunkt stehen. Der Fall steht im Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend (10.00 Uhr) sowie im Innenausschuss (13.30 Uhr) auf der Tagesordnung.

Die heute Achtjährige soll von ihrer Mutter und ihren Großeltern jahrelang in dem Haus festgehalten worden sein. Gegen die drei wird wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und der Misshandlung von Schutzbefohlenen ermittelt. Das Mädchen wurde im September befreit und bei einer Pflegefamilie untergebracht, nach Angaben der Ermittler geht es der Achtjährigen den Umständen entsprechend gut.

Die Staatsanwaltschaft Siegen überprüft außerdem mögliche Versäumnisse des Jugendamts des Kreises Olpe. Das Amt hatte mehrfach anonyme Hinweise bekommen, Hausbesuche und andere Recherchen sollen aber keine stichhaltigen Beweise ergeben haben. In einem am Dienstag von NRW-Familienministerin Josefine Paul (Grüne) veröffentlichten Bericht heißt es, fachliche Verfahrensstandards zum Kinderschutz seien „nicht in Gänze eingehalten worden“. Laut Michael Färber vom Jugendamt ging es dabei vor allem um Dokumentationsdefizite.