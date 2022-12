Bundesregierung : Joachim Stamp soll Migration-Sonderbevollmächtigter werden

Joachim Stamp sitzt im Landtag auf der Regierungsbank. Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild

Berlin Der FDP-Politiker Joachim Stamp soll nach Informationen von „Bild“ und „The Pioneer“ Sonderbevollmächtigter für Migration der Bundesregierung werden. Das entspricht auch dpa-Informationen. Stamp, derzeit noch FDP-Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen, tritt seinen neuen Posten spätestens Ende Februar an, wie es in dem am Freitag veröffentlichten „Bild“-Bericht heißt.



Der Posten des Sonderbevollmächtigten war bislang unbesetzt geblieben. Die FDP hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in den vergangenen Monaten wiederholt dazu gedrängt, einen Sonderbevollmächtigten zu benennen. Der 52-jährige Stamp war bis Juni stellvertretender NRW-Regierungschef.

Laut Koalitionsvertrag sieht der neu geschaffene Posten die „Gestaltung von Migrationsabkommen“ mit den Herkunftsländern abgelehnter Asylbewerber vor. Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Zusammenarbeit bei der Rückkehr abgelehnter Asylsuchender, Visa-Erleichterungen oder Qualifizierungsmaßnahmen für den deutschen Arbeitsmarkt.

© dpa-infocom, dpa:221216-99-924566/2

(dpa)