Weihnachten : Joey Kelly überlässt den Geschenkkauf seiner Frau

Krefeld Musiker und Extremsportler Joey Kelly hält sich aus dem Kauf von Weihnachtsgeschenken für die Familie komplett raus. „Ich freue mich auf Weihnachten“, sagte der 49-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Aber: Geschenke kaufe er nicht selbst. „Das übernimmt meine Frau. Sie hat mehr Geschmack und sie weiß auch, was die Leute mögen“, sagte er. Seine Frau besorge daher alles, was an die Kinder, die Oma und andere verschenkt werde.