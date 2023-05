Fußball Jonas Hector beendet seine Fußballkarriere

Obschon Auftritte in der Öffentlichkeit als Kapitän streng genommen zu seinen Pflichten gezählt hätten. Aber auch innerhalb des Vereins wurde er damit nicht behelligt. Jonas Hector nahm man entweder so an wie er war oder musste auf ihn verzichten. Trainer Steffen Baumgart lernte ebenfalls rasch, wann er dem seiner Meinung nach "besten Linksverteidiger Deutschlands" lieber nicht in die Quere kommt. "Er kann einem auch mal die kalte Schulter zeigen", teilte Baumgart im Podcast "Thekenphilosophen" mit. "Dann weiß ich aber, was in ihm los ist." Seine Relevanz für die Mannschaft sei dennoch nicht anfechtbar. "Jonas ist kein Lauter", sagte der Coach: "Er zeigt, wie ruhig ein Kapitän sein kann und ist trotzdem immer präsent. Wer mich kennt, weiß, dass ich etwas lauter bin. Jonas macht es ganz anders, und trotzdem folgen ihm alle."