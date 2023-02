Bilanz : Jugendherbergen nach Corona-Flaute wieder gut gebucht

Ein Schild weist auf eine Jugendherberge hin. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bielefeld Für die Jugendherbergen in Nordrhein-Westfalen ist die Pandemie-Flaute überwunden. Vor allem das „Comeback der Klassenfahrten“ habe 2022 zu einer positiven Entwicklung mit stark steigenden Übernachtungszahlen beigetragen - das gelte deutschlandweit ebenso wie im bevölkerungsreichsten Bundesland, berichtete das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) am Dienstag in Bielefeld.



Die Landesverbände Rheinland und Westfalen-Lippe zählten für NRW 2022 zusammen mehr als 1,5 Millionen Übernachtungen - im Krisenjahr 2021 waren es nur gut 596.000 Übernachtungen gewesen. Es gebe nur wenige Vereinsaustritte, aber viele Neumitgliedschaften - und damit liege NRW auch hier im Bundestrend.

Für beide Landesverbände sind Schulklassen die wichtigste Gästegruppe - mit sprunghaften Zuwächsen. Im Rheinland fielen die Übernachtungszahlen 2022 dabei um 6,7 Prozent höher aus als im Vor-Corona-Jahr 2019. Und in Westfalen-Lippe machte sich der Nachholeffekt nach zwei Pandemiejahren so stark bemerkbar, dass dort bei Klassenfahrten sogar der höchste Wert der vergangenen 15 Jahre gemessen wurde.

(dpa)